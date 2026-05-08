Минниханов осмотрел комплекс по промышленному выращиванию индейки под Лениногорском

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Лениногорский район республики осмотрел комплекс по промышленному выращиванию индейки, созданный на базе ООО «Лениногорская птицефабрика». Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Прежде расположенное здесь предприятие занималось производством куриных яиц. Оно проработало 55 лет, но в августе 2023 года закрылось. Новый собственник провел реконструкцию здания и установил оборудование для кормления и поения птиц, а также климатическое и вентиляционное оборудование. Рустаму Минниханову сегодня показали обновленные корпуса и рассказали об особой технологии содержания птиц.

На территории птицефабрики завершено строительство нового холодильного цеха с двумя камерами шоковой заморозки и двумя камерами хранения готовой продукции мощностью до 450 тонн при ярусном хранении. Дополнительно установлено 5 отдельных рефрижераторов для хранения и перевозки готовой продукции.

В настоящее время тут содержится более 200 тыс. голов индейки.

Планируется, что после выхода на проектную мощность птицефабрика будет производить до 6,5 тыс. тонн мяса индейки в год, а также осуществлять выращивание зерновых культур, в том числе для обеспечения производства собственной кормовой базой.

Ранее Рустам Минниханов ознакомился с ходом весенне-полевых работ в Лениногорском районе и почтил память павших на войне уроженцев села Тимяшево, находящегося на территории этого муниципалитета.