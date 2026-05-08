Минниханов ознакомился с ходом весенне-полевых работ в Лениногорском районе

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки посетил Лениногорский район. С воздуха он осмотрел поля, где сейчас идут весенне-полевые работы. Позже ситуацию в сельском хозяйстве района и темпы посевной обсудили на встрече с районным активом, главами сельских поселений и руководителями хозяйств, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Глава района сообщил, что на сегодняшний день засеяно почти 37% площадей. Параллельно продолжается внесение удобрений. Он поблагодарил руководство республики за действующие программы поддержки и проекты, которые, по его словам, помогают улучшать качество жизни жителей района.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана отметил, что район активно ведет посевную кампанию. При этом он обратил внимание на необходимость усилить работу в сфере личных подсобных хозяйств.

Рустам Минниханов поздравил участников встречи с наступающим Днем Победы и отдельно подчеркнул важность поддержки семей участников специальной военной операции и семей погибших. Он призвал глав поселений уделять этому направлению личное внимание.