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Минниханов осмотрел и сфотографировал поля Татарстана с воздуха
Раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что сегодня осматривает сельскохозяйственные поля в разных районах республики. Фотографии, сделанные с высоты птичьего полета, он опубликовал в своем телеграм-канале.
«Сезон оказался жарким и очень важно своевременно провести все работы по уборке зерновых. Несмотря на засушливое лето, будем делать все, чтобы это не повлияло на продовольственную безопасность!» – подписал руководитель Татарстана снимки.
Напомним, ранее эксперты Татарстана заявили, что республика играет особую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны. Татарстан – один из лидеров по сельскохозяйственному производству, а также входит в число лидеров-регионов по инновационному развитию АПК на одном уровне с Московской областью и Краснодарским краем.
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