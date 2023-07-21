Эксперты раскрыли роль Татарстана в обеспечении продовольственной безопасности страны

В России экспорт продукции АПК значительно превышает импорт, по экспорту пшеницы страна занимает первое место в мире. В то же время Татарстан – один из лидеров по сельскохозяйственному производству в стране. Так, по итогам прошлого года республика по этому показателю заняла первое место в ПФО и пятое среди всех субъектов страны, напомнил Депутат Госдумы Олег Морозов.

Сегодня на долю России приходится 90% экспорта сельхозпродукции, поставки переориентированы в дружественные страны. «Это говорит о том, что Россия на данный момент обладает одним из высоких уровней продовольственного суверенитета в мире за счет уверенного развития собственного АПК», – поделился Морозов свои мнением на сайте Экспертного клуба.

Что касается Татарстана, то республика – один из лидеров по сельскохозяйственному производству в стране. Более того, Татарстан вошел в число лидеров-регионов по инновационному развитию АПК на одном уровне с Московской областью и Краснодарским краем, напомнил депутат. Среди ключевых показателей развития АПК РТ он назвал модернизацию производственных мощностей в отрасли, привлечение и повышение квалификации работников и другие.

Продовольственная безопасность страны – это вопрос суверенизации национальной экономики, а АПК рассматривается как один из драйверов суверенного экономического развития, подчеркнул Морозов. Он напомнил, что об этом ранее говорил и Президент Владимир Путин.

Тенденции развития сельского хозяйства в Татарстане указывают на улучшение эффективности и качества производства, а также на переход к более устойчивым и экологически чистым методам, считает кандидат политических наук, доцент, политолог, член Российской ассоциации политических наук Зоя Силаева. Повышать производительность и качество продукции удается за счет внедрения современных технологий, автоматизации и развития инфраструктуры, а также обновления сельхозтехники, отметила она.

«Особый интерес в последнее время наблюдается к товарам органических ферм, которые производят продукцию без использования химических удобрений и пестицидов, – добавила Силаева. – Несмотря на более высокую стоимость продукции, жители республики, выбирая между качеством и ценой, выбирают качество продуктов и их безопасность для здоровья».

Хотя Татарстан является одним из ведущих регионов России в производстве сельскохозяйственной продукции, всегда есть место для улучшения и развития, добавила эксперт. Это позволит добиться еще более надежного обеспечения населения продуктами питания, сохранения баланса между ценой и качеством, чтобы обеспечить доступность качественных и безопасных фермерских продуктов питания для всех категорий граждан.

«Но следует признать, что для достижения этой цели все регионы России нуждаются в государственной поддержке», – отметила Силаева.

Новые мировые вызовы привели к переосмыслению и глубокой реновации агропромышленного комплекса как в стране, так и в Татарстане, убежден кандидат экономических наук, доцент Мунир Гафиятуллин. Он отметил, что Россия стала независимой в потребностях продовольствия, и Татарстан входит в пятерку лидеров среди регионов страны по объему валовой сельхозпродукции.

С новыми вызовами российские аграрии и сельхозпроизводители Татарстана справились, подчеркнул эксперт, добавив: «Не нужно стоять на месте, вместо сырья республика должна отправлять заказчикам готовую продукцию, нужно углублять передел продукции растениеводства, развивать животноводство. Раз есть много зерна, вполне можно увеличивать объем животноводства, наращивать объемы производства молока и молочной продукции».

Главная задача – обеспечить наше население доступной по цене продукцией, и она с успехом решается, отметил Гафиятуллин. «И еще хочу сказать огромное спасибо каждому, кто сегодня трудится в агропромышленном секторе, — это огромный и часто, к сожалению, недооцененный труд».

Отметим, что в целом Россия полностью закрывает свои потребности в продовольствии и при этом остается стабилизирующим поставщиком продовольствия в мире. Излишки продовольствия экспортируются, прежде всего, нашим дружественным партнерам. Доля экспорта российского АПК в дружественные страны уже превысила 85%.