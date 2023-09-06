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Минниханов осмотрел грузовики и беспилотный тягач «КАМАЗ» на выставке в Москве
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня посетил открывшуюся накануне в Москве 17-ю международную выставку коммерческого транспорта Comtrans 2023, на которой ПАО «КАМАЗ» представило почти 30 экспонатов. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
В сопровождении генерального директора КАМАЗа Сергея Когогина Рустам Минниханов посетил стенд компании. Там представлены седельные тягачи, самосвалы и беспилотный магистральный тягач поколения К5, мало- и среднетоннажные грузовики «КАМАЗ Компас», автотехника на различных видах топлива, разнообразная спецтехника.
Челнинский автогигант каждый год принимает участие в международной выставке. На этот раз предприятие представило автомобили «КАМАЗ-54901», производимые из новых компонентов. Из-за замены поставщиков из недружественных стран инженерам пришлось заново освоить более 2 тыс. позиций.
Кроме того, Рустаму Минниханову презентовали двигатели и коробки передач. Выставка Comtrans 2023 продлится до 8 сентября.
Как сообщал «Татар-информ», ранее Сергей Когогин на этой выставке заявил журналистам, что КАМАЗ рассчитывает продать в этому году 45–46 тыс. автомобилей.
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