Минниханов осмотрел детский сад и библиотеку в Московском районе Казани

Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня посетил ряд социальных объектов в Московском районе Казани. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В частности, Раис РТ побывал в детском саду №395 комбинированного вида, расположенном в доме №2а по улице Серова. Он и сопровождающие лица осмотрели холл дошкольного учреждения с созданными экозонами, а также заглянули в ясельную группу, музыкальный и физкультурный залы.

Детский сад рассчитан на 280 мест. Здесь работают 12 групп, из которых несколько — компенсирующей направленности для детей с фонетико-фонематическими нарушениями и для детей с расстройством аутистического спектра. Здесь трудятся 20 человек с педагогическим образованием, а также технические сотрудники. Приоритетное направление детсада — экологическое воспитание.

Фото: rais.tatarstan.ru

Кроме того, Рустам Минниханов осмотрел библиотеку №27. Тут он заглянул в детский библиотечный зал, медиатеку и аудиторию open space.

Раису Татарстана рассказали, что основная концепция работы этой библиотеки — семейное чтение. В рамках программы «Всей семьей в библиотеку» читателям предоставлен свободный доступ к фондам, включающим более 50 тыс. экземпляров. Здесь оборудованы зоны Wi-Fi для тех, кто приходит с ноутбуком. Можно также воспользоваться компьютерным оборудованием библиотеки.

Помимо этого, руководитель республики побывал в центе психологической помощи «Доверие» и музыкальной школе №2, о чем сообщал «Татар-информ».

Рустама Минниханова сопровождали министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, министр культуры РТ Ирада Аюпова, мэр Казани Ильсур Метшин и другие официальные лица.