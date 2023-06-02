Минниханов посетил центр психологической помощи «Доверие» и музыкальную школу №2

Фото: t.me/rustamminnikhanov

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня побывал в центре психологической помощи детям и молодежи «Доверие», где ранее состоялся капитальный ремонт. Он рассказал об этом в своем Telegram-канале.

«Подросткам, которые оказались в сложной жизненной ситуации, очень важно своевременно получить помощь. Здесь психологи поговорят и с детьми, и с родителями. Очень нужная работа», — заметил Раис РТ, оценив пользу, которую приносит учреждение.

Позднее Минниханов посетил детскую музыкальную школу №2, где познакомился с юным гармонистом Галиаскаром, который продемонстрировал свои таланты. «Виртуозно играет! Әфәрин(„Молодец“ по-татарски — прим. Т-и)!» — написал руководитель республики.

Фото: t.me/rustamminnikhanov.