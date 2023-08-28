Минниханов осмотрел Центр правовой помощи в Богатых Сабах

Фото: пресс-служба Минюста РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Центр правовой помощи в Богатых Сабах, где предполагается оказывать гражданам бесплатную юридическую помощь. Экскурсию для руководителя республики провел министр юстиций РТ Рустем Загидуллин.

«Правовая консультация будет оказываться всем обратившимся вне зависимости от категории. В оказании бесплатной юридической помощи примут участие представители Адвокатской и Нотариальной палат Республики Татарстан, а также будет осуществляться правовое просвещение и информирование населения на местах», — приводит слова министра пресс-служба возглавляемого им ведомства.

Фото: пресс-служба Минюста РТ

В центре также будут работать сотрудники Фонда пенсионного и социального страхования и филиала Государственного фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» по РТ. В июне 2023 года последний заключил соглашение о сотрудничестве с Госюрбюро, по которому на сегодняшний день правовую помощь в виде устной и письменной консультации получили 30 участников специальной военной операции.

Фото: пресс-служба Минюста РТ

Рустам Минниханов внимательно осмотрел центр и одобрил его дальнейшую деятельность.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана в Богатых Сабах открыл новый корпус конноспортивного комплекса.