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Минниханов осмотрел Центр правовой помощи в Богатых Сабах
Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Центр правовой помощи в Богатых Сабах, где предполагается оказывать гражданам бесплатную юридическую помощь. Экскурсию для руководителя республики провел министр юстиций РТ Рустем Загидуллин.
«Правовая консультация будет оказываться всем обратившимся вне зависимости от категории. В оказании бесплатной юридической помощи примут участие представители Адвокатской и Нотариальной палат Республики Татарстан, а также будет осуществляться правовое просвещение и информирование населения на местах», — приводит слова министра пресс-служба возглавляемого им ведомства.
В центре также будут работать сотрудники Фонда пенсионного и социального страхования и филиала Государственного фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» по РТ. В июне 2023 года последний заключил соглашение о сотрудничестве с Госюрбюро, по которому на сегодняшний день правовую помощь в виде устной и письменной консультации получили 30 участников специальной военной операции.
Рустам Минниханов внимательно осмотрел центр и одобрил его дальнейшую деятельность.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана в Богатых Сабах открыл новый корпус конноспортивного комплекса.
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