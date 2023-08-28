Минниханов в Богатых Сабах открыл новый корпус конноспортивного комплекса

Фото: rais.tatarstan.ru

В пгт Богатые Сабы сегодня открылся новый корпус конноспортивного комплекса. В церемонии приняли участие Раис РТ Рустам Минниханов, который подчеркнул, что в республике уделяется большое внимание популяризации конного спорта.

Также на мероприятии присутствовали глава Сабинского района Раис Минниханов, вице-премьер – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров и советник гендиректора Фонда поддержки социальных инициатив ПАО «Газпром» Николай Кузьмичев.

Построенный в 2014 году комплекс состоит из конюшни, ипподромного поля, открытой трибуны на 300 человек и крытого манежа. В течение года здесь проходят этапы и финал Кубка Сабинского района по конкуру, где принимают участие спортсмены из разных регионов России.

В прошлом году на территории комплекса стартовало строительство предманежника площадью 2х24 метра со встроенной конюшней на 26 голов лошадей. Кроме того, в проект включили трибуны для зрителей на 50 посадочных мест и помещение для судей. Финансовую поддержку строительства оказали в рамках проекта «Газпром-детям».

В Татарстане уделяют большое внимание развитию коневодства и популяризации конного спорта, отметил Минниханов. В качестве примера он привел прошедший недавно пробег жеребцов татарской породы из Казани в Алтай. «В пробеге участвовали шесть наших лошадей. Маршрут был протяженностью более 3 тыс. км. Пробег показал, что татарская порода лошадей очень выносливая», – приводит слова Раиса РТ его пресс-служба.

Он также поблагодарил АО «Газпром», отметив, что у республики много совместных проектов. «Один из них – этот прекрасный конноспортивный комплекс», – подчеркнул Минниханов.

На территории обновленного комплекса можно будет проводить более масштабные мероприятия, что особенно оценят дети, увлекающиеся конным спортом, отметил Кузьмичев.

Всего на сегодня в комплексе занимаются 53 воспитанника, с которыми работают два тренера-преподавателя. Спортсмены района регулярно выигрывают на всероссийских соревнованиях.