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Минниханов опубликовал видеопоздравление с Ураза-байрамом
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил подписчиков своего телеграм-канала с Ураза-байрамом.
Руководитель республики пожелал им благополучия, счастья и здоровья. «Чын күңелдән Ураза гаете белән котлыйм! Иминлек, бәхет, сәламәтлек телим», — говорится в подписи к ролику.
На видео показано подготовка и празднование Ураза-байрама в татарстанских мечетях, в том числе отрывок с участием муфтия РТ Камиля хазрата Самигуллина, на котором он поздравляет прихожан с праздником.
«Сегодня мусульмане всего мира в праздничных молитвах благодарят Аллаха за дарованный в священный месяц Рамадан Благородный Коран, за возможность совершать добрые дела и благочестивые поступки», – обратился ранее к татарстанцам Минниханов.
Увидеть прямую трансляцию праздничного намаза из Галеевской мечети Казани можно по ссылке.
Видео: https://t.me/rustamminnikhanov
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