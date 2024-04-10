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Общество 10 апреля 2024 06:33

Прямая трансляция: праздничный намаз из Галеевской мечети по случаю Ураза-байрама

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Начинается прямая трансляция празднования Ураза-байрама (Ид аль-Фитра) в Галеевской мечети Казани. Ее организует телеканал ТНВ. Начало запланировано на 6:55.

Праздничную проповедь и намаз в этой казанской мечети прочитает муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

Сегодня во всех мечетях Татарстана отметят великий мусульманский праздник Ураза-байрам (Ид аль-Фитр).

В городских мечетях республики гает начнут праздновать в 6.30 утра с чтения аятов Корана. Гает-вагазы (проповеди) начнут читать в 7.00. Праздничный намаз предполагается совершить в 7.30.

В татарстанских мечетях, расположенных в сельской местности, праздничный намаз муфтият рекомендует провести через полчаса после восхода солнца.

#Религия #ураза-байрам
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