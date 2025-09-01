news_header_top
Общество 1 сентября 2025 08:31

Минниханов опубликовал видеопоздравление с Днем знаний

Раис Татарстана Рустам Минниханов разместил в своем Telegram-канале и на странице в социальной сети «ВКонтакте» видеопоздравление с Днем знаний.

На выложенном Рустамом Миннихановым видео под бодрую музыку появляются, двигаются и исчезают вещи и символы, связанные с теми или иными школьными предметами.

«Друзья, поздравляю с Днем знаний и началом нового учебного года! Желаю школьникам и студентам успешной и интересной учебы», – написал руководитель республики.

«Дөньяда иң зур байлык – белем. Белем көне белән котлыйм! (в переводе – „Самое большое богатство в мире – знание. Поздравляю с Днем знаний!“)» – добавил Раис РТ, процитировав известную татарскую пословицу.

Видео: t.me/rustamminnikhanov.

