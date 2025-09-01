Минниханов: Пусть новый учебный год станет временем ярких идей и личных свершений

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем знаний, отдельно упомянув учителей и преподавателей, школьников и студентов.

«Этот праздничный день, знаменующий начало нового учебного года, всегда вызывает чувство воодушевления и причастности к большому событию – неразрывной связи поколений, стремления к знаниям и неизведанным научным вершинам», – заметил Раис РТ.

По словам Минниханова, особенно волнующим этот день является для юных татарстанцев, которые сегодня сделают первые шаги навстречу новому этапу своей жизни – в мир знаний. На этот раз в регионе около 50 тыс. первоклассников откроют школьные двери. «Верю, что впереди их ждут значимые победы и увлекательные открытия», – добавил он.

Раис Татарстана также обратил внимание на то, что республика продолжает активно развивать систему образования. За последние годы построены десятки школ, оснащенных самым современным оборудованием, реализуются программы и проекты, направленные на внедрение уникальных методик преподавания, повышение квалификации педагогических кадров и поддержку талантливых детей, перечислил Минниханов.

«Это дает результаты: учебные организации республики демонстрируют высокое качество образования, а наши ученики регулярно завоевывают награды на всероссийских и международных олимпиадах, поступают в лучшие университеты республики и страны, приобретая наиболее востребованные профессии», – поделился он своей оценкой ситуации в системе образования.

Говоря об успехах учащихся, Раис Татарстана указал на значение усилий педагогического сообщества республики. Он выразил глубокую признательность за ежедневный труд, самоотверженность и неравнодушие к судьбе учеников воспитателям, учителям, наставникам, профессорско-преподавательскому корпусу.

«Уважаемые жители республики! Желаю всем ученикам и студентам успехов в учебе, педагогам – вдохновения и профессиональных побед, а родителям – терпения и мудрости в воспитании будущих поколений. Пусть новый учебный год станет для каждого из вас временем ярких идей и личных свершений. Поздравляю вас с Днем знаний!» – заключил Рустам Минниханов.