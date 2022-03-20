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Общество
20 марта 2022  18:52

Минниханов опубликовал видео с вечерней прогулкой своего алабая

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Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем Telegram-канале видео с вечерней прогулкой его туркменского алабая Акдуса.

На видеоролике запечатлен пес, играющий на льду недалеко от берега на фоне закатного неба.

Алабая, бывшего тогда еще щенком, весной прошлого года подарил руководителю республики тогдашний Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Рустам Минниханов назвал пса Акдусом, что в переводе с татарского языка означает «Белый друг».

#Рустам Минниханов
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