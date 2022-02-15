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Культура
15 февраля 2022  05:23

В Казани почтут память легендарного татарского певца Ильгама Шакирова

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Сегодня в Казани почтут память народного артиста ТАССР и РСФСР, лауреата Госпремии РТ имени Габдуллы Тукая Ильгама Шакирова. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры республики. 

В 10 часов утра состоится возложение цветов к могиле певца на Ново-Татарском кладбище, в 11.30 — к мемориальной доске, установленной на доме №5 по улице Николаева, в котором когда-то проживал Ильгам Шакиров.

В мероприятии примут участие государственные и общественные деятели, артисты и ветераны Татарской филармонии.

#ильгам шакиров
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