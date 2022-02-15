В Казани почтут память легендарного татарского певца Ильгама Шакирова

Сегодня в Казани почтут память народного артиста ТАССР и РСФСР, лауреата Госпремии РТ имени Габдуллы Тукая Ильгама Шакирова. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры республики.

В 10 часов утра состоится возложение цветов к могиле певца на Ново-Татарском кладбище, в 11.30 — к мемориальной доске, установленной на доме №5 по улице Николаева, в котором когда-то проживал Ильгам Шакиров.

В мероприятии примут участие государственные и общественные деятели, артисты и ветераны Татарской филармонии.