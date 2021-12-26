Минниханов опубликовал видео с алабаем на выставке собак в «Казань Экспо»

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram видео с туркменским алабаем Акдусом, который участвует в выставке собак, организованной в МВЦ «Казань Экспо».

На видеоролике запечатлены такие моменты, как проверка прикуса у Акдуса и пробежка по рингу вместе с хендлером (специалистом по демонстрации собак на выставке).

Алабая, бывшего тогда еще щенком, весной этого года подарил руководителю республики Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Рустам Минниханов назвал пса Акдусом, что в переводе с татарского языка означает «Белый друг».

В международном выставочном центре «Казань Экспо» сегодня проходит выставка Top Dog Tatarstan 2021. Ее программа включает экспертизу собак всех пород по группам Международной кинологической федерации (FCI), выбор лучшей собаки 2021 года в Татарстане и работу породных стендов с участием ведущих заводчиков Кинологической федерации РТ.