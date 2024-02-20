Минниханов опубликовал видео про реализацию нацпроекта «Образование» в Татарстане

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал видео, в котором рассказывается про реализацию национального проекта «Образование» в республике.

Как написал руководитель РТ в своем телеграм-канале, с 2019 года в республике построили 15 новых школ. В 2024-м же в Татарстане появятся еще более 3 тыс. мест.

«Дети — это наше будущее и успех страны. Важнейший нацпроект "Образование" включает в себя 7 региональных проектов. Благодаря ему учеба стала доступнее для школьников, а для учителей в республике развернулись новые программы различных форм дополнительного образования», — подчеркивает Минниханов в посте.

Ранее Минниханов на энергетическом форуме в Москве заявлял, что в Татарстане добывают более 35 млн тонн нефти в год.