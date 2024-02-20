Минниханов на энергетическом форуме в Москве: Мы добываем более 35 млн тонн в год

Татарстан является нефтедобывающим регионом России, на сегодня объем нефтедобычи составляет более 35 млн тонн в год. Об этом Раис РТ Рустам Минниханов сказал на пленарной сессии «Лидерство и устойчивость российской энергетики» Форума национальных достижений «Энергетика» в Москве.

«Наша республика нефтедобывающая. С 43-го года мы добываем нефть. Первая скважина была [пробурена] во время Великой Отечественной войны. За этот период [добыто] 3,5 млрд тонн. На сегодняшний день мы добываем более 35 млн тонн», — рассказал на форуме руководитель республики.

Он отметил качественное развитие отрасли за последнее десятилетие.

«И самое главное, если мы имели одну переработку до 2010 года, очень первичная переработка до 7 млн, сегодня мы имеем два крупных нефтеперерабатывающих комплекса. Прошлый год — 23,7 млн тонн с глубиной 99%. Ну и эти заводы являются сырьевой базой для наших нефтехимиков», — подчеркнул Раис РТ.