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Ру Тат
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Общество
6 января 2022  10:46

Минниханов опубликовал видео о лучшем отдыхе в новогодние каникулы

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Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал видео, на котором татарстанцы разных возрастов играют в хоккей на катке. Руководитель республики предложил подписчикам посетить ледовые площадки города и республики.

«Лучший зимний отдых! Все на каток!» — написал он в подписи к видео, опубликованном в соцсети Instagram.

Напомним, накануне хоккейный «Ак Барс» одержал четвертую подряд победу в чемпионате КХЛ, обыграв хабаровский «Амур» — 2:1.

#хоккей #Рустам Минниханов #Ак барс
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