Минниханов опубликовал видео о лучшем отдыхе в новогодние каникулы

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал видео, на котором татарстанцы разных возрастов играют в хоккей на катке. Руководитель республики предложил подписчикам посетить ледовые площадки города и республики.

«Лучший зимний отдых! Все на каток!» — написал он в подписи к видео, опубликованном в соцсети Instagram.

Напомним, накануне хоккейный «Ак Барс» одержал четвертую подряд победу в чемпионате КХЛ, обыграв хабаровский «Амур» — 2:1.