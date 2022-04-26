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Общество
26 апреля 2022  09:00

Минниханов опубликовал видео ко Дню родного языка

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Президент Татарстана Рустам Минниханов выложил видео, приуроченное ко Дню родного языка. Ролик опубликован в телеграм-канале руководителя республики. 

«Родной язык — душа народа, он дает нам силы жить и творить», — говорится в видео. 

Праздник отмечается в день рождения одного из основоположников современного татарского литературного языка, публициста и поэта Габдуллы Тукая. К поздравлениям присоединились и интернет-пользователи, процитировав татарского классика. 

 

#Рустам Минниханов #День родного языка
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