Минниханов опубликовал видео ко Дню родного языка

Президент Татарстана Рустам Минниханов выложил видео, приуроченное ко Дню родного языка. Ролик опубликован в телеграм-канале руководителя республики.

«Родной язык — душа народа, он дает нам силы жить и творить», — говорится в видео.

Праздник отмечается в день рождения одного из основоположников современного татарского литературного языка, публициста и поэта Габдуллы Тукая. К поздравлениям присоединились и интернет-пользователи, процитировав татарского классика.