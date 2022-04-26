Минниханов поздравил татарстанцев с Днем родного языка и 136-летием Тукая

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем родного языка и 136-летием со дня рождения Габдуллы Тукая.

«Этот по-весеннему тёплый апрельский праздник на протяжении многих лет прочно ассоциируется с образом человека, который озарил духовную жизнь нашего народа светом своего выдающегося таланта, взошедшего на благодатной почве самобытной татарской культуры», — цитирует обращение Минниханова пресс-служба Президента РТ.

Президент Татарстана обратил внимание, что творчество Тукая одновременно глубоко ориентировано на национальную культуру и в то же время понятно представителям разных национальностей и вероисповеданий.

«Уверен, что посвящённые Дню родного языка и 136-й годовщине со дня рождения Габдуллы Тукая праздничные мероприятия, проводимые в Татарстане, во многих уголках Российской Федерации и зарубежных стран, будут в значительной мере способствовать популяризации татарского языка и культуры, послужат укреплению мира и согласия в обществе», — заключил Президент республики. Он также пожелал всем татарстанцам здоровья, счастья, мира и благополучия.