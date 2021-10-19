Минниханов опубликовал новое видео с алабаем, подаренным Бердымухамедовым

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram новое видео с туркменским алабаем Акдусом.

На видео Акдус сначала играет, лежа на траве, а затем бежит за брошенной палкой.

Щенка этой весной руководителю республики подарил Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

Президент РТ назвал пса Акдусом, что в переводе с татарского означает «Белый друг».