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Ру Тат
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19 октября 2021  14:14

Минниханов опубликовал новое видео с алабаем, подаренным Бердымухамедовым

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Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram новое видео с туркменским алабаем Акдусом.

На видео Акдус сначала играет, лежа на траве, а затем бежит за брошенной палкой.

Щенка этой весной руководителю республики подарил Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

Президент РТ назвал пса Акдусом, что в переводе с татарского означает «Белый друг».

#рустам минниханов #гурбангулы бердымухамедов
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