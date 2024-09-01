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Общество 1 сентября 2024 16:27

Минниханов опубликовал фотографию с «лучшим токарем России»

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Минниханов опубликовал фотографию с «лучшим токарем России»
Фото: телеграм-канал Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с татарстанцем Айдаром Ашраповым, который выиграл во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии».

«Айдар — лучший токарь России! Наш парень из Альметьевска победил на Всероссийском конкурсе профмастерства „Лучший по профессии“ в номинации „Лучший токарь“», — написал в своем телеграм-канале руководитель республики и опубликовал фотографию, на которой пожимает руку победителю проекта.

Федеральный этап завершился 22 августа в Пензе. В состязаниях приняли участие победители региональных этапов — 18 участников из 17 субъектов РФ. Лучшим токарем России стал самый молодой участник конкурса — 22-летний специалист ООО «Римера-Алнас» Айдар Ашрапов.

«Лучший по профессии» проводится с 2012 года, организатором выступает Минтруд России совместно с федеральными и региональными органами исполнительной власти, общероссийскими объединениями профсоюзов и работодателей. Ключевая задача — повышение престижа рабочих профессий, широкое распространение актуального опыта и лучших практик подготовки кадров.

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