news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 3 июня 2024 21:28

Минниханов опубликовал фото со встречи с принцем Турки бен Фейсалом Аль Саудом

Скопировать ссылку
Минниханов опубликовал фото со встречи с принцем Турки бен Фейсалом Аль Саудом

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал фото со встречи с принцем Турки бен Фейсалом Аль Саудом, который находится в нашей республике с рабочим визитом.

«Сердечно приветствую Его Королевское Высочество Принца Турки Аль Фейсала!» – написал руководитель республики в своем телеграм-канале.

Ранее с высоким гостем встретился Государственный Советник Татарстана, председатель попечительского совета республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев.

Фото: телеграм-канал Раиса РТ

#Рустам Минниханов
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2