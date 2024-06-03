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Минниханов опубликовал фото со встречи с принцем Турки бен Фейсалом Аль Саудом
Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал фото со встречи с принцем Турки бен Фейсалом Аль Саудом, который находится в нашей республике с рабочим визитом.
«Сердечно приветствую Его Королевское Высочество Принца Турки Аль Фейсала!» – написал руководитель республики в своем телеграм-канале.
Ранее с высоким гостем встретился Государственный Советник Татарстана, председатель попечительского совета республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев.
Фото: телеграм-канал Раиса РТ
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