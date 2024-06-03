Государственный Советник Татарстана, председатель попечительского совета республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев встретился с саудовским принцем Турки бен Фейсалом Аль Саудом — руководителем Центра исламских исследований им. Короля Фейсала.

В начале встречи Шаймиев рассказал высокому гостю о возрождении Казанского Кремля, древнего города Болгара и острова-града Свияжска, а также о создании Болгарской исламской академии, полилингвальных комплексов «Адымнар».

«Его Королевское Высочество принц Турки бен Фейсал Аль Сауд высоко оценил созидательную деятельность первого Президента Татарстана по возрождению культурного наследия многонациональной республики. Он также отметил, что арабскому миру Минтимер Шаймиев известен как первый российский лауреат Международной премии им. Короля Фейсала (2007 год)», — сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Шаймиев еще раз поблагодарил высокого гостя за эту награду, которой он был удостоен за вклад в возрождение исламской культуры.

«Исламские государства проявляют интерес и внимание как к нашей стране, так и к нашей республике», — отметил Государственный Советник РТ.

Стороны обменялись мнениями о возможных направлениях сотрудничества ученых Татарстана с Центром исламских исследований им. Короля Фейсала. Во встрече принял участие вице-премьер РТ Василь Шайхразиев.

Фото: tatarstan.ru