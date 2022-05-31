Минниханов опубликовал фото с юными спортсменами из Агрыза

Президент Татарстана Рустам Минниханов пожелал удачи юным спортсменам из Агрыза, которых встретил во время экскурсии по Казанскому Кремлю. Пожелания и фото со школьниками руководитель РТ поделился в своем Telegram-канале.

Фото: https://t.me/rustamminnikhanov

«Встретил парней из Агрыза на экскурсии в Казанском Кремле. Удачи вам завтра на соревнованиях!» — говорится в публикации.

В Агрызском районе «Татар-информу» рассказали, что на фото с Рустамом Миннихановым находятся картингисты, воспитанники Дома детского творчества «Радуга талантов».

Президент Татарстана выкладывает фото с парнями уже не в первый раз. Первый раз он сфотографировался с картингистами 8 февраля 2021 года, во время своей рабочей поездки в Агрыз. Тогда он положительно оценил развитие автоспорта в районе. В Доме детского творчества «Радуга талантов» по различным направлениям занимаются почти 2 тыс. воспитанников.

Напомним, что Рустам Минниханов побывал сегодня в Казанском Кремле с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым и полпредом Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым. Они посетили мечеть Кул Шариф, где Патрушеву рассказали об уникальной архитектуре и истории мусульманского культового сооружения.