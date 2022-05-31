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Ру Тат
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Общество
31 мая 2022  20:22

Минниханов опубликовал фото с юными спортсменами из Агрыза

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Президент Татарстана Рустам Минниханов пожелал удачи юным спортсменам из Агрыза, которых встретил во время экскурсии по Казанскому Кремлю. Пожелания и фото со школьниками руководитель РТ поделился в своем Telegram-канале.

 

Фото: https://t.me/rustamminnikhanov

«Встретил парней из Агрыза на экскурсии в Казанском Кремле. Удачи вам завтра на соревнованиях!» — говорится в публикации.

В Агрызском районе «Татар-информу» рассказали, что на фото с Рустамом Миннихановым находятся картингисты, воспитанники Дома детского творчества «Радуга талантов». 

Президент Татарстана выкладывает фото с парнями уже не в первый раз. Первый раз он сфотографировался с картингистами 8 февраля 2021 года, во время своей рабочей поездки в Агрыз. Тогда он положительно оценил развитие автоспорта в районе. В Доме детского творчества «Радуга талантов» по различным направлениям занимаются почти 2 тыс. воспитанников.

Напомним, что Рустам Минниханов побывал сегодня в Казанском Кремле с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым и полпредом Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым. Они посетили мечеть Кул Шариф, где Патрушеву рассказали об уникальной архитектуре и истории мусульманского культового сооружения.

#Рустам Минниханов #агрыз #школьники
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