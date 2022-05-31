Минниханов и Патрушев посетили Кул Шариф и Собор Казанской иконы Божией матери

Президент Татарстана Рустам Минниханов, полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и находящийся с рабочей поездкой в Казани секретарь Совбеза Николай Патрушев побывали в мечети Кул Шариф и Соборе Казанской иконы Божией Матери. Для почетных гостей провели экскурсию, рассказав об истории культовых сооружений, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

В Кул Шарифе Патрушеву рассказали об уникальной архитектуре мечети и истории распространения ислама на территории современного Татарстана.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

В соборе секретарь Совбеза узнал историю его воссоздания, об основных этапах работ, которые были проделаны на пути к его новому облику. Также он побывал в Пещерном храме, который расположен в подземной части культового сооружения.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

В заключение Минниханов, Патрушев и Комаров возложили цветы к могиле митрополита Феофана (Ашуркова), который скончался в ноябре 2020 года.

Напомним, что секретарь Совета безопасности России прибыл в Казань для участия в выездном совещании, посвященном вопросам транспортной и энергетической безопасности в условиях антироссийских санкций Запада в связи со спецоперацией на Украине. Подробнее о мероприятии – в материале «Татар-информа».