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Минниханов опубликовал фото с V Форума православной общественности РТ в Казани
Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем телеграм-канале фотографии с V Форума православной общественности республики, который стартовал сегодня в Казани.
«Духовенство обсуждает вопросы сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей в нашей республике. Бүген Татарстанда дини ихтыяҗларны тормышка ашыру өчен барлык шартлар да тудырылган (Сегодня в Татарстане созданы все условия для реализации религиозных запросов – пер. с татарского)», – написал Минниханов.
Напомним, мероприятие посвящено 300-летнему юбилею Казанской духовной семинарии. В форуме приняли участие представители РПЦ со всей России, а также гости из Беларуси. Кроме того, в Казань приехали представители поместных православных церквей Чехии, Болгарии, Сирии.
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