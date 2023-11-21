Минниханов опубликовал фото с V Форума православной общественности РТ в Казани

Фото: телеграм-канал Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем телеграм-канале фотографии с V Форума православной общественности республики, который стартовал сегодня в Казани.

«Духовенство обсуждает вопросы сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей в нашей республике. Бүген Татарстанда дини ихтыяҗларны тормышка ашыру өчен барлык шартлар да тудырылган (Сегодня в Татарстане созданы все условия для реализации религиозных запросов – пер. с татарского)», – написал Минниханов.

Напомним, мероприятие посвящено 300-летнему юбилею Казанской духовной семинарии. В форуме приняли участие представители РПЦ со всей России, а также гости из Беларуси. Кроме того, в Казань приехали представители поместных православных церквей Чехии, Болгарии, Сирии.