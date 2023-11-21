В Казани начался V Форум православной общественности Республики Татарстан

Сегодня в Казани стартовал V Форум православной общественности Республики Татарстан, посвященный 300-летнему юбилею Казанской духовной семинарии.

В мероприятии приняли участие представители РПЦ со всей России, а также гости из Белоруссии. Кроме того, в Казань приехали представители поместных православных церквей Чехии, Болгарии, Сирии. Почетным гостем сегодняшнего форума стал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Фото: © Елена Фенина \ «Татар-информ»

Отметим, что в последний раз данный форум проходил в 2019 году. Тогда он был посвящен 445-летию со дня обретения Казанской иконы Божией Матери

Казанская духовная школа была открыта в 1823 году как Свято-Латинская школа, но уже через десять лет получила статус семинарии. Уровень образования здесь был настолько высоким, что в 1797 году Павел I наравне с петербургским духовным учебным заведением наделил Казанскую семинарию статусом академии. Долгие годы духовная школа в Казани развивалась, выпускала не только богословов, но и государственных деятелей.

В годы советских репрессий академия пережила страшные события – некоторые преподаватели были арестованы и отправлены в тюрьмы и концлагеря. А сама духовная школа была закрыта.

В 1997 году в Авиастроительном районе города на улице Челюскина, которая тогда считалась окраиной, удалось получить землю под строительство нового здания для духовного учебного заведения, которое получило статус семинарии. В этот же год Казань посетил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, который благословил первых, в новой истории, учеников семинарии.