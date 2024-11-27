Минниханов опубликовал фото новых автобусов, переданных Челнам

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

Раис Татарстана Рустам Минниханов в Telegram-канале и на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал фотографию больших синих автобусов, переданных сегодня Набережным Челнам.

«Городские маршруты Набережных Челнов пополнили 44 новых автобуса „НЕФАЗ“. Каждый из них вмещает более 100 пассажиров. У новых машин высокий уровень комфорта и надежности. Уверен, что автобусы сделают передвижение по городу более удобным и быстрым», — заметил Раис РТ.

«Республикада җәмәгать транспортын үстерү буенча зур эш алып барыла. Ил җитәкчелеге ярдәме белән без автобус паркын даими төстә яңартабыз. Бүген Яр Чаллы шәһәр маршрутларын 44 уңайлы автобус тулыландырды. Яңа машиналар халыкка озак хезмәт итсен! (в переводе с татарского — „В республике ведется большая работа по развитию общественного транспорта. Благодаря поддержке руководства страны мы постоянно обновляем автобусный парк. Сегодня городские маршруты Набережных Челнов пополнили 44 комфортных автобуса. Пусть новые машины долго служат населению!“)» — добавил Рустам Минниханов.