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Ру Тат
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Общество
24 апреля 2022  11:33

Минниханов опубликовал фото Акдуса в честь дня туркменского алабая

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Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в соцсетях фото своего пса Акдуса. Он подчеркнул, что сегодня празднуется день туркменского алабая.

«У Акдуса праздник - день туркменского алабая!», - подписал снимок Президент республики. Он добавил, что в Туркменистане сегодня также празднуют день туркменского скакуна.

Акдус остался в Казани, а сам Президент Татарстана отправился на его родину - в Туркменистан.

Ранее сообщалось, что Рустам Минниханов встретился с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. 

Президент РТ периодически радует подписчиков фотографиями и видео своего алабая Акдуса. Например, в январе он выложил видео, показывающее, как пес играет в снегу.

#Рустам Минниханов
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