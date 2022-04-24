Минниханов опубликовал фото Акдуса в честь дня туркменского алабая

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в соцсетях фото своего пса Акдуса. Он подчеркнул, что сегодня празднуется день туркменского алабая.

«У Акдуса праздник - день туркменского алабая!», - подписал снимок Президент республики. Он добавил, что в Туркменистане сегодня также празднуют день туркменского скакуна.

Акдус остался в Казани, а сам Президент Татарстана отправился на его родину - в Туркменистан.

Ранее сообщалось, что Рустам Минниханов встретился с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Президент РТ периодически радует подписчиков фотографиями и видео своего алабая Акдуса. Например, в январе он выложил видео, показывающее, как пес играет в снегу.