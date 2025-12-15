Нижнекамск получил 15 новых автобусов для городских и пригородных маршрутов

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев на деловом понедельнике сообщил о важном событии для транспортной системы города. В рамках лизинговой программы при поддержке Раиса РТ и Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Нижнекамск получил 15 новых автобусов большой вместимости марок «ЛОТОС» и «НефАЗ».

По словам главы района, обновление подвижного состава позволит повысить удобство и доступность общественного транспорта для жителей города и одновременно окажет поддержку местным перевозчикам.

Торжественная передача новых автобусов запланирована на 22 декабря.

Передача автобусов осуществляется по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Напомним, в текущем году ранее были переданы новые автобусы Набережным Челнам (80 шт.) и Зеленодольску (12 шт).