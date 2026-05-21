Минниханов одобрил инвестпроекты на 83 млрд рублей – в Челнах появится гостиница-небоскреб, а аутлету у аэропорта Казани поищут новое место

Инвестиционный совет Татарстана сегодня одобрил 10 новых проектов в республике на общую сумму в 83 млрд рублей. Что нового появится в республике и с чем поручили разобраться инвесторам – в материале «Татар-информа».





Инвестиционный совет Татарстана под председательством Раиса республики Рустама Минниханова одобрил сегодня 10 проектов общей стоимостью почти 83 млрд рублей

Фото: rais.tatarstan.ru

«Проекты одобрены, но есть критические замечания»

Инвестиционный совет Татарстана под председательством Раиса республики Рустама Минниханова одобрил сегодня 10 проектов общей стоимостью почти 83 млрд рублей.

«Все проекты у нас одобрены, но есть, конечно, критические замечания, вплоть до переноса объектов на другие земельные участки, не те, которые были проработаны и предложены», – заявила журналистам руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина по итогам заседания.

Талия Минуллина: «Все проекты у нас одобрены, но есть, конечно, критические замечания, вплоть до переноса объектов на другие земельные участки, не те, которые были проработаны и предложены» Фото: rais.tatarstan.ru

По ее словам, сейчас в России не самая простая экономическая ситуация и то, что инвесторы идут в Татарстан с разными проектами, означает наличие хорошего бизнес-климата в республике.

«Потому что мы проверяем вплоть до финансовой состоятельности, стабильности текущего бизнеса этих инвесторов», – подчеркнула Минуллина.

Гостиница в 35 этажей на берегу Камы

Среди всех проектов она особо выделила строительство гостиницы «Челны Тауэр» в Набережных Челнах в районе набережной имени Фикрята Табеева.

«Пока заявлено 3,9 млрд рублей (инвестиций, – прим. Т-и), но, возможно, больше получится, потому что это высотное здание с непростой архитектурой», – пояснила Минуллина.

Площадь здания составит 78 тыс. квадратных метров, а высота — 35 этажей. Гостиница будет рассчитана на 500 номеров. Ожидается, что она получит категорию «пять звезд».

Авторы проекта рассчитывают, что комплекс будет востребован как у туристов и командировочных, так и у жителей города. В презентации отмечается, что объект должен стать площадкой для деловых мероприятий, отдыха и досуга. Завершить строительство и ввести комплекс в эксплуатацию планируется в 2030 году

На вопрос Рустама Минниханова во время презентации, где расположится гостиница, директор компании «Челны Тауэр» Динислам Исламов ответил, что она разместится на берегу Камы, рядом со строящимся жилым кварталом премиум-класса.

Он добавил, что в здании расположатся бизнес-залы и коворкинги для мероприятий, панорамный ресторан с летней террасой, спа-комплекс, бизнес-центр, торговая галерея и большой подземный паркинг.

«Гостиница нужна, и нужна хорошая, поддержим этот проект», – заявил Рустам Минниханов.

Фитнес-клуб и производство сэндвич-панелей

В Набережных Челнах также планируют построить фитнес-клуб «Аванта». По словам генерального директора «Аванта Фит» Радика Ильясова, начать строительство планируется уже в этом году.

Объем инвестиций в проект составит 152 млн рублей. Новый объект станет уже вторым фитнес-клубом сети. Необходимость его открытия инвестор объяснил высокой загруженностью первого клуба – несмотря на цены выше среднерыночных.

«С учетом опыта строительства первого клуба я предполагаю, что мы должны завершить строительство через год и в третьем-четвертом квартале 27-го года ввести объект в эксплуатацию и принять первых клиентов», – заявил директор клуба.

Кроме того, в Челнах запустят производство сэндвич-панелей.. Как рассказала генеральный директор компании «Вилланель» Екатерина Уткина, планируется организация производственного комплекса полного цикла на участке в 20 тыс. квадратных метров. Инвестиции в проект составят 270 млн рублей.

«Благодаря «Татэнерго» мы уже два года спасаем город от коллапса»

А в Нижнекамске планируют построить технический центр с диспетчерским пунктом «Татэнерго». Технический директор компании Радик Гатауллин напомнил, что после присоединения «ВК и ЭХ» компания стала единой теплоснабжающей организацией города.

В связи с этим у «Татэнерго» появились новые службы и многократно возрос эксплуатирующий персонал.

«Благодаря «Татэнерго» мы уже два года спасаем город от коллапса. Поэтому обязательно нужно поддержать», – прокомментировал Минниханов.

Первопроходцы в переводе категории земель

Сразу три проекта касались развития промышленных парков: второй очереди индустриального парка «Саба» в Сабинском районе, промпарка «Кукмор-2» в Кукморском районе и промпарка «Тургай» в Лаишевском районе.

Если два первых проекта предусматривают расширение уже действующих площадок, то промпарк «Тургай» станет новым пространством для предпринимателей. Как рассказал директор компании «Тургай» Анатолий Оладошкин, площадь парка составит 47 гектаров, а разместиться на его территории смогут 13 резидентов.

«Основная цель проекта – это создание условий именно для малого бизнеса, потому что для крупных предприятий создаются условия и деньги выделяются, а в создании условий и готовой площадки для малого бизнеса есть большая потребность», – заявил Оладошкин.

Сам промпарк расположится рядом с федеральной трассой М12 «Восток», в нескольких сотнях метров от ее пересечения с трассой Казань – Оренбург.

Для начала строительства промпарка необходимо перевести земли сельхозназначения в категорию земель промышленности. При этом с 1 марта в России ужесточились требования к такой процедуре – теперь для этого требуется согласование Минсельхоза РФ. По словам Талии Минуллиной, компания станет первой в Татарстане, кто пройдет этот процесс по новым правилам.

«Проект должен не только не создавать проблем, но и способствовать решению существующих»

Как рассказала глава АИР РТ, на Инвестсовете возникли вопросы к проекту строительства торгового комплекса «Аутлет» в Лаишевском районе Татарстана. Инвестором и застройщиком проекта выступает ООО «Профит Груп». Компания работает с 2012 года и специализируется на строительстве жилых домов в Татарстане.

Проект предусматривает строительство рядом с международным аэропортом Казани крупного аутлет-центра в формате небольшого торгового городка. На территории планируют разместить магазины известных брендов одежды и обуви, точки общепита, кофейни, детские площадки и зоны отдыха. Концепция предполагает продажу оригинальной брендовой продукции со скидками от 30% до 70% по сравнению с обычными магазинами.

Общая площадь торговых павильонов составит 27,5 тыс. квадратных метров, а реализовывать проект собираются в три этапа. Также предусмотрено создание парковки на 1,8 тыс. машино-мест, инженерной и сервисной инфраструктуры. Инвестиции в проект оцениваются в 1,5 млрд рублей.

Авторы проекта рассчитывают, что аутлет станет новой точкой притяжения для жителей Татарстана и туристов Поволжья. В презентации отмечается, что объект сможет обслуживать пассажиров аэропорта и участников мероприятий в «Казань Экспо». Предполагается, что к третьему году после запуска поток посетителей достигнет 1 млн человек в год.

Однако инвестору и властям предстоит заново проработать вопрос выбора земельного участка, чтобы правильно распределить транспортные потоки в районе аэропорта.

«Дано поручение проработать транспортное решение, рассчитать стоимость развязок и определить источник финансирования – инвестор или государственные программы», – заявила Минуллина.

По ее словам, проект должен не только не создавать проблем, но и способствовать решению существующих транспортных вопросов – например, таких как скопление таксистов рядом с аэропортом.