news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 2 сентября 2023 14:30

Минниханов оценил зрелищность конкурса профмастерства на Дне нефтяника

Скопировать ссылку
Минниханов оценил зрелищность конкурса профмастерства на Дне нефтяника
Фото: t.me/rustamminnikhanov/

Самым зрелищным эпизодом торжеств по случаю Дня нефтяника в Альметьевске оказался конкурс профессионального мастерства. Об этом написал Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале.

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

«Самым зрелищным на мероприятии выходит конкурс профессионального мастерства. В этом году заявилось 680 участников: бурильщики, ремонтники скважин, слесари, операторы», — заметил руководитель республики, пожелав удачи участникам на татарском языке («Катнашучыларга уңышлар!»).

«Ә киләчәк һөнәрне сайлаган балалар өчен яхшы үрнәк! Барлык нефтьчеләрне бәйрәм белән! (в переводе с татарского — „А для ребят, выбравших профессию, хороший пример! С праздником всех нефтяников!“ — прим. Т-и)» — добавил Минниханов.

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов в Альметьевске принял участие в торжествах по случаю Дня нефтяника и 70-летия города.

#Рустам Минниханов #день нефтяника
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное