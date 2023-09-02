Минниханов оценил зрелищность конкурса профмастерства на Дне нефтяника

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

Самым зрелищным эпизодом торжеств по случаю Дня нефтяника в Альметьевске оказался конкурс профессионального мастерства. Об этом написал Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале.

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

«Самым зрелищным на мероприятии выходит конкурс профессионального мастерства. В этом году заявилось 680 участников: бурильщики, ремонтники скважин, слесари, операторы», — заметил руководитель республики, пожелав удачи участникам на татарском языке («Катнашучыларга уңышлар!»).

«Ә киләчәк һөнәрне сайлаган балалар өчен яхшы үрнәк! Барлык нефтьчеләрне бәйрәм белән! (в переводе с татарского — „А для ребят, выбравших профессию, хороший пример! С праздником всех нефтяников!“ — прим. Т-и)» — добавил Минниханов.

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов в Альметьевске принял участие в торжествах по случаю Дня нефтяника и 70-летия города.