Минниханов на Дне нефтяника в Альметьевске: «Это праздник сильных духом людей»

В центре Альметьевска, на площади Ленина, сегодня прошли торжества по случаю Дня нефтяника и 70-летия города. В них принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Гостями праздника стали ветераны нефтяной отрасли, работники нефтегазодобывающих управлений (НГДУ), горожане и приезжие. Открыл мероприятие театрализованный пролог. Публике показали становление отрасли, начало работ на Шугуровском месторождении, тяжелые условия труда геологов и буровиков.

«Нефтяная и газовая промышленность всегда были и будут ключевыми отраслями отечественной экономики; гарантом экономической и энергетической безопасности нашей страны», — заметил Рустам Минниханов, обращаясь к собравшимся со сцены.

Раис РТ обратил внимание на то, что реализация проектов нефтегазовой промышленности способствует росту научно-технического и промышленного потенциала всей страны. «Именно за счет данного комплекса формируется более 40% федерального бюджета», — констатировал он.

«Накопленный десятилетиями опыт, высокий профессионализм позволяют работникам нефтегазовой промышленности добиваться самых амбициозных целей, обеспечивая растущие потребности страны в топливно-энергетических ресурсах. Это праздник сильных духом людей, которые занимаются трудным, но очень важным делом», — подчеркнул Минниханов.

Татарстан руководитель республики назвал одним из основных нефтедобывающих центров нашей страны. «Огромный труд, мужество и верность делу позволили первопроходцам обеспечить добычу татарстанской нефти в годы Великой Отечественной войны», — напомнил он.

По словам Минниханова, на протяжении нескольких десятилетий татарстанская нефть была основой для восстановления после войны экономики страны, высоких достижений науки и техники, развития образования и культуры. Всего из недр региона было добыто 3,5 млрд тонн «черного золота».

«Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения ветеранам, которые стояли у истоков зарождения нефтяной отрасли республики. Искренне благодарны вам за создание мощного фундамента социально-экономического развития Татарстана», — отметил он, отметив, что и сейчас республика городится результатами работы буровиков, геофизиков, предприятий нефтесервиса.

«Сегодня мы также отмечаем 70-летие Альметьевска, который является мощным индустриальным центром юго-востока республики. Город преображается на наших глазах — становится более благоустроенным и комфортным для жизни», — добавил Рустам Минниханов.

Произнеся речь, Раис Татарстана вручил государственные награды наиболее отличившимся труженикам нефтяной отрасли.

В торжественных мероприятиях также приняли участие Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, министр культуры РТ Ирада Аюпова, представители различных министерств и ведомств республики.