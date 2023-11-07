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Минниханов оценил завод по производству бытовой техники в Каракалпакстане
Раис Татарстана Рустам Минниханов, находящийся с рабочим визитом в Узбекистане, посетил предприятие Prime electric engineering в каракалпакстанском Нукусе. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.
Минниханову рассказали, что ранее это было пустующее здание старого завода. Однако по инициативе Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и благодаря специальным льготам, в здании сделали ремонт, приобрели оборудование и запустили производство.
Руководитель Татарстана оценил производственную линейку и ознакомился с льготами, действующими на территории Каракалпакстана.
Напомним, что Минниханов прибыл в республику накануне. В планах татарстанской делегации — посещение предприятий, а также встреча с руководством Каракалпакстана.
Фото: пресс-служба Раиса РТ
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