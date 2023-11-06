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Минниханов прибыл с рабочим визитом в Каракалпакстан
Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Республику Каракалпакстан, входящую в состав Узбекистана. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
В международном аэропорту столицы автономного региона —города Нукуса Рустама Минниханова встретили Председатель Парламента Каракалпакстана Аманбай Орынбаев и Председатель Совета Министров Каракалпакстана Фарход Эрманов.
Завтра делегация Татарстана во главе с руководителем республики посетит ряд предприятий. Также состоится рабочая встреча с руководством Каракалпакстана.
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