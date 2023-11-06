Минниханов прибыл с рабочим визитом в Каракалпакстан

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Республику Каракалпакстан, входящую в состав Узбекистана. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В международном аэропорту столицы автономного региона —города Нукуса Рустама Минниханова встретили Председатель Парламента Каракалпакстана Аманбай Орынбаев и Председатель Совета Министров Каракалпакстана Фарход Эрманов.

Завтра делегация Татарстана во главе с руководителем республики посетит ряд предприятий. Также состоится рабочая встреча с руководством Каракалпакстана.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Каракалпакстан — это суверенная республика в составе Узбекистана. Здесь проживают около 1,9 млн человек. Республика имеет парламентскую форму правления. Руководит ею Председатель Жокаргы Кенеса (парламента) Аманбай Орынбаев. Высшей исполнительной властью в автономном регионе является Совет Министров (Правительство).