Минниханов в Лаишевском районе провел совещание по строительству автодороги М12

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел совещание по строительству восьмого этапа скоростной автодороги М12.

«Рустам Минниханов совершает облет объектов строительства скоростной автомобильной дороги М12 и федеральной автодороги М7 „Волга“», — передает пресс-служба руководителя республики.

Рабочее совещание прошло в районе села Кирби (Лаишевский район). Рустаму Минниханову сообщили, что возведение важного инфраструктурного объекта в целом идет по графику, работы ведутся круглосуточно.

С ходом работ руководителя республики ознакомил представитель правления «Автодора» Марс Газизуллин. Протяженность восьмого этапа составляет 71 км (663 по 729 км). Стоимость строительства — 168 млрд 258 млн рублей.

На объекте планируется построить 41 искусственное сооружение, на 24 уже производятся работы, включая уникальный мост через реку Волга длиной 3 362 м. Сейчас здесь возводятся капитальные опоры и выполняется надвижка пролетного строения. Уже надвинуто 4 752, 29 тонны металлоконструкций.

На объекте также предусмотрено строительство 22 водопропускных труб в земляном полотне автодороги (девять уже сделаны).

Газизуллин рассказал, что под будущей трассой построены железобетонные тоннели (для прохода диких животных). Всего в реализации М12 задействовано 712 единиц техники и 1 948 работников, а также 33 единицы флота.

В совещании приняли участие глава Миндортранспорта РТ Фарит Ханифов, министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков, глава Лаишевского района Ильдус Зарипов, представители руководства ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» и другие.

Следующим Рустам Минниханов посетит участок строительства автодороги М7 «Волга» с обходом городов Набережные Челны и Нижнекамск.