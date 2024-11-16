Минниханов оценил выставку техники стран НАТО: Интересная экспозиция, много посетителей

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что жители республики проявляют большой интерес к выставке трофейной техники стран НАТО. Отметим, что за три дня проведения экспонаты уже увидели более 42 тыс. человек.

«Исполнительным комитетом Казани проведена большая организационная работа. Я лично посетил площадку, пообщался с бойцами. Посетителям рассказывают о западном вооружении, про аналоги российского вооружения. Считаю, что это очень интересная экспозиция, много посетителей, особенно молодёжи», - цитирует Минниханова его пресс-служба.

Напомним, выставка открылась 13 ноября у Центрального стадиона. В общей сложности там представлено 14 экспонатов «натовского» производства, среди которых есть боевой танк США Abrams, американский бронетранспортер М113 A2, немецкая боевая машина Marder 1 A3 и многие другие. Все они были захвачены во время проведения СВО на Донецком и Авдеевском направлениях.

Также у экспонатов стоят стенды с QR-кодами. Отсканировав их, посетители смогут посмотреть видео с моментом поражения техники.

Выставку сможет посетить любой желающий до 19 ноября. Она работает каждый день с 10:00 до 16:00.