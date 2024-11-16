В Казани выставку подбитой техники НАТО посетили более 42 тыс. человек за три дня

За три дня выставку военной техники НАТО «Сила V правде – гордость и победа» посетили 42,5 тыс. человек. Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, в первый день работы экспонаты увидели 12,7 тыс. человек, во второй – 15,8 тыс. человек, а в минувшую пятницу – 13,8 тыс.

Выставка расположена у Центрального стадиона. Всего там представлено 14 экспонатов производства стран альянса. Все они были захвачены во время проведения спецоперации на Донецком и Авдеевском направлениях. Среди такой техники: боевой танк США Abrams, американский бронетранспортер М113 A2, немецкая боевая машина Marder 1 A3 и многие другие.

Также у экспонатов стоят стенды с QR-кодами. Отсканировав их, посетители смогут посмотреть видео с моментом поражения техники.

Выставка продлится до 19 ноября, вход свободный. Посетить ее можно ежедневно с 10 до 16 часов.