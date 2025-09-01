news_header_top
СВО 1 сентября 2025 15:21

Минниханов оценил в КГМУ оборудование для реабилитации участников СВО

Фото: rais.tatarstan.ru

Сегодня в Казанском государственном медицинском университете (КГМУ) сотрудники кафедры реабилитации и спортивной медицины представили Рустаму Минниханову устройство для реабилитации участников СВО «Реабилитек».

Прибор способствует ускоренной ранней реабилитации пациентов с ампутациями, позволяя приступить к подготовке протезов на 2-3 недели ранее стандартных сроков, что значительно улучшает качество их жизни и облегчает процесс адаптации.

Зеркальный механотренажер предназначен для реабилитации пациентов с повреждениями капсульно-связочного аппарата и перенесших операции на голеностопном суставе. Благодаря сочетанию зеркальной и механотерапии тренажер уменьшает продолжительность периода реабилитации, снижает болевые ощущения и помогает пациентам успешно адаптироваться к физическим нагрузкам, улучшая их функциональные показатели.

#Рустам Минниханов #КГМУ #СВО #реабилитация
