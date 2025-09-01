news_header_top
Общество 1 сентября 2025 15:01

Раис Татарстана поприветствовал первокурсников Казанского медицинского университета

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Сегодня в Казанском государственном медицинском университете состоялось праздничное событие, приуроченное ко Дню знаний, где присутствовал Раис РТ Рустам Минниханов. Сразу после его прибытия состоялась традиционная церемония подъема флага КГМУ.

«Вы приступаете к учебе в одном из старейших и авторитетных медицинских вузов России. В ближайшие годы вам предстоит освоить чрезвычайно сложную, но вместе с тем благородную и нужную профессию врача. Уверен, что под руководством опытных преподавателей и наставников вы справитесь со всеми трудностями и присоединитесь к тем, кто посвятил себя служению людям. Первый важный шаг на этом пути вы уже сделали», – сказал Рустам Минниханов.

Раис Татарстана поделился, что, присутствуя на подобных мероприятиях, он убеждается, что республика по праву считается одним из ведущих образовательных центров России.

«У нас обучаются порядка 150 тысяч студентов, в том числе 22 тысячи иностранных граждан. Закономерно, что республика выступает полюсом притяжения для молодежи со всего мира», – отметил Рустам Минниханов.

