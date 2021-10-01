Минниханов оценил туристические и технологические возможности Казахстана на Expo Dubai

Президент Татарстана, находящийся в ОАЭ, где сегодня открылась глобальная выставка Expo Dubai 2020, посетил павильон Казахстана. Руководителю республики презентовали технологический, туристический и инвестиционный потенциал страны — участницы мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Также Рустам Минниханов стал зрителем высокотехнологичного интерактивного шоу, представленного в павильоне. Экспозиция отражает идею объединения человеческого и искусственного интеллекта. Также Казахстан представил на выставке инсталляции, посвященные природным ландшафтам страны.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что Рустам Минниханов стал участником открытия российского павильона на выставке. Первым регионом, который РФ представит на Expo Dubai 2020, стал Татарстан.