Минниханов стал участником открытия российского павильона на Expo Dubai 2020

фото: пресс-служба Президента РТ

На международной выставке в Дубае открылся российский павильон «Творческий разум: определяя будущее». Участником церемонии стал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

По сообщению руководителя пресс-службы Президента Лилии Галимовой, российскую неделю на выставке откроет экспозиция Татарстана, которая будет открыта для гостей мероприятия в течение 10 дней. Республика представит свои разработки в области информационных технологий. Это, в частности, Иннополис, IT-парк. Татарстанские специалисты представят зарубежным коллегам экспортно-ориентированные промышленные предприятия, презентуют туристический, медицинский, образовательный и культурный потенциал региона.

Рустам Минниханов напомнил, что Татарстан – это один из передовых регионов России, лидирующий по показателям экономического развития.

«По объему валового регионального продукта республика занимает шестое место среди субъектов Российской Федерации. Три года подряд республика занимает второе место после Москвы в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России», — подчеркнул Президент Татарстана, обращаясь к участникам церемонии.