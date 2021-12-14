ОЭЗ «Иннополис» в этом году сдала в аренду все офисные помещения для корпораций

Особая экономическая зона «Иннополис» к концу 2021 года сдала в аренду все свободные офисные помещения для корпоративных резидентов. За год поступило более 700 заявок от желающих получить статус стартапа, резидента или партнера, а также было принято 100 новых проектов в технопарки, сообщает пресс-служба ОЭЗ «Иннополис».

«Выполнив базовый план по передаче в аренду офисных помещений, мы создаем в наших технопарках атмосферу наступившего будущего, оснащая их технологическими новинками и повышая комфортность. Резиденты подсказывают нам, что бы им хотелось видеть в наших технопарках, мы очень ценим обратную связь и прикладываем максимум усилий, чтобы воплотить пожелания в жизнь», — заметила руководитель сервисного центра ОЭЗ «Иннополис» Диляра Халиуллина.

Она добавила, что в настоящее время одним из основных направлений стало создание офисов «под ключ», когда арендатор заезжает в полностью готовый офис, отремонтированный и оборудованный по его пожеланиям, так как одним из приоритетных факторов при выборе IT-специалистом работодателя является размещение в комфортабельном офисе.

В ОЭЗ «Иннополис» сейчас работают два технопарка — технопарк имени А. С. Попова и технопарк имени Н. И. Лобачевского. Здесь разместились более 270 компаний, которые создали 4 тыс. рабочих мест. Помимо этого, ведется строительство еще двух новых технопарков, которые будут введены в эксплуатацию в 2023 году.

«Иннополис стал точкой притяжения технологических компаний и зарекомендовал себя как передовой центр развития инновационных проектов в России. В настоящий момент количество поступающих заявок значительно опережает наши планы по темпам заполнения технопарков. Оба технопарка — имени Попова и имени Лобачевского — сейчас заполнены», — подчеркнул заместитель генерального директора ОЭЗ «Иннополис» Вадим Галеев.

Несмотря на высокий спрос, темпы привлечения новых арендаторов не снижаются. Кроме того, формируется очередь арендаторов в новые технопарки, которые начнут свою работу в следующем году. Для самых перспективных стартап-проектов создано около 200 рабочих мест в новом коворкинге, добавил заместитель гендиректора.

В ближайшее время планируется запуск еще одного коворкинга в технопарке имени Лобачевского площадью 845 кв. метров. Из доступных площадей в Иннополисе сейчас есть только рабочие места в коворкинге для молодых стартап-команд.