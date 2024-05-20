Минниханов оценил планы развития исторических территорий Елабуги, Чистополя и Казани

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел заседание межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях. Руководителю республики презентовали проекты развития таких территорий в Елабуге, Чистополе, Казани, а также строительства в Свияжске. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Разработчики концепции устойчивого развития исторического поселения Елабуги планируют реализовать свой проект на основе объединения бизнеса и культурных инициатив с исторической аутентичностью. В качестве примера представители Казанского федерального университета привели Коломну и Рыбинск. Главная задача для развития города — создание комфортной городской среды, развитие социально-бытовой инфраструктуры, организация досуга и создание условий для этого.

О том, как будет развиваться историческое поселение Чистополя, рассказали на заседании представители Центра архитектурно-реставрационных исследований КГАСУ и Института городских исследований «Тамга». Главная задача, поставленная перед ними, — вернуть в центр города экономику и вдохнуть в него жизнь. Территория пользуется спросом у туристов — с 2021 года число посетивших ее выросло на 52%. Интерес повышает ценный ландшафт в сочетании с исторической планировочной структурой, целостность архитектурно-градостроительного наследия и другие параметры.

Для дальнейшего развития территории важно решить проблемы с износом исторических зданий, а также сокращением образовательных учреждений в центре. Авторы проекта подчеркнули, что именно связь образования и производства может стать точкой роста Чистополя.

«Мы такого исследования раньше никогда не проводили, — оценил презентации Минниханов. — Важно определить границы исторических поселений, чтобы знать, что мы будем делать на этих территориях».

Он поручил обратить большее внимание на рост туристической составляющей Чистополя. Решить проблему может завершение строительства причала для судов. Таким образом, повысится число туристов, которые будут выбирать для путешествий водный транспорт.

Кроме того, рассмотрен проект строительства отеля на 12 номеров в границах исторического поселения города. Объект появится на улице Маркина, 16. Эскизный проект будет рассмотрен повторно после доработки.

Далее главный архитектор Музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Павел Тиняев рассказал о причальном сооружении — дебаркадер 721 «Музей реки». Раис Татарстана предложил разместить музейный экспонат на территории у берега Свияги.

Кроме того, участники заседания рассмотрели и одобрили проект строительства жилого дома по улице Никольской в Свияжске.

Далее были рассмотрены восемь проектов строительства в границах исторического поселения Казани, в том числе МФЦ по улице Нариманова, гостиницы по улице Подлужной, офисного здания на улице Яхина, ЖК по улице Гладилова, индивидуального жилого дома по улице Сайдашева и реконструкции дома по улице Архангельской. Помимо этого, одобрение получил проект развития территории улиц Межлаука — Нариманова.

Один проект участники заседания направили на доработку — это жилой комплекс по улице Краснококшайской.

Рустам Минниханов заявил, что планирует посетить Чистополь и осмотреть ряд проектов, презентованных на мероприятии, и ознакомиться с концепциями устойчивого развития исторического поселения г. Чистополь и г.Елабуга с привязкой к местности.