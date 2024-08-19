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Общество 19 августа 2024 15:05

Минниханов оценил, как идет восстановление исторического облика Елабуги

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Минниханов оценил, как идет восстановление исторического облика Елабуги
Фото: телеграм-канал Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Елабугу, где осмотрел благоустройство улиц города, популярных среди туристов. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«В городе ежегодно ведется большая работа по восстановлению исторического облика города. Сегодня посмотрели благоустройство нескольких улиц, ставших популярными среди туристов. Идет реконструкция Мемориального комплекса им. М.И. Цветаевой, рядом появится „Аллея писателей“. „Шишкин буалары“ паркын төзекләндерү буенча зур эш алып барыла. Биредә бик күп фестивальләр уза. Спас ярминкәсе генә ел саен 200 меңгә кадәр кешене җыя (Здесь проводится большая работа по благоустройству парка „Шишкинские пруды“. На этой площадке проходят множество фестивалей. Только Спасская ярмарка ежегодно собирает до 200 000 человек — перевод с татарского)», — сказал руководитель республики.

Сегодня утром Раис Татарстана побывал с рабочим визитом в Набережных Челнах, где посетил промплощадки и оценил капремонт спортшколы «Олимпийский».

Фото: телеграм-канал Раиса РТ

#Рустам Минниханов
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