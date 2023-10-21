Минниханов объявил благодарность двум татарстанцам

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов объявил благодарность двум жителям республики. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

«<...> за заслуги в области образования и многолетний добросовестный труд Ахметзянову Руслану Нургаязовичу, специалисту по охране труда, преподавателю государственного автономного профессионального образовательного учреждения „Казанский техникум народных художественных промыслов“», — сказано в документе.

Также благодарность объявлена гендиректору АО «Казанское приборостроительное конструкторское бюро» Илдусу Курбиеву «за большой вклад в развитие радиоэлектронной промышленности республики и многолетнюю плодотворную работу».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минниханов объявил благодарность прыгуну в воду из Татарстана и главному тренеру «Ирбиса».