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Спорт 19 сентября 2023 09:20

Минниханов объявил благодарность прыгуну в воду из Татарстана и главному тренеру «Ирбиса»

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Минниханов объявил благодарность прыгуну в воду из Татарстана и главному тренеру «Ирбиса»
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов объявил благодарность спортсменам и тренерам республики. Соответствующее распоряжение появилось на сайте руководителя РТ.

Так, за достигнутые высокие спортивные результаты отмечены спортсмены-инструкторы отдела летних видов спорта Центра спортподготовки Минспорта РТ Никита Шлейхер, Регина Шайдуллина, Даниел Маринов, Сергей Демин; рядовой спортивной роты (Самара) федерального автономного учреждения Минобороны РФ «Центральный спортивный клуб Армии» Зулфат Гараев; спортсмен-инструктор казанской спортшколы олимпийского резерва по гребным видам спорта Артем Косов; спортсмен Федерации бильярдного спорта РТ Диана Миронова.

Кроме того, «за большой вклад в достижение спортсменами высоких спортивных результатов» поощрены тренер-преподаватель казанской спортшколы олимпийского резерва «Физкультурно-спортивное объединение „Центральный“» Радик Курмангалин, тренер-преподаватель спортшколы олимпийского резерва по гребным видам спорта Айслу Мингазова, главный тренер отдела летних видов спорта Центра спортивной подготовки Минспорта РТ Павел Муякин и главный тренер флорбольного «Ирбиса» Рамис Нигмедзянов.

#награждение #Рустам Минниханов #спортсмены #спортивные тренеры
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