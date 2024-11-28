Минниханов обсудил вопросы взаимодействия с лидером «Новых людей» Нечаевым

В ходе рабочей поездки в Москву Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем политической партии «Новые люди», руководителем фракции «Новые люди» в Государственной Думе России Алексеем Нечаевым. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия в части общественно-политической деятельности, реализации проектов социальной направленности. Также собеседники затронули деятельность политической партии «Новые люди» в регионах.